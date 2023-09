Ladri portano via Ugo, il gorilla del bar che piaceva ai bambini: "Sempre peggio"

Al peggio non c'è mai fine. Il Bar Duetto di Corso Vittorio Emanuele a Foggia, sui canali social ha denunciato il furto "di qualche ladruncolo", avvenuto ieri oggi pomeriggio, dell'installazione di un simpatico gorilla. Furto che potrebbe esser stato ripreso anche dalle telecamere di videosorveglianza. Indignati i foggiani: "Sono inorridita" uno dei commenti comparsi sui social.

Ribattezzato Ugo, il prototipo dell'animale era stato piazzato all'ingresso dell'attività commerciale. In una foto compare anche con la sciarpa del Foggia. "Si va sempre peggio".

Tra i cittadini c'è chi confida che i malintenzionati - così com'è accaduto per altri episodi analoghi, come ad esempio la restituzione dello zaino rubato all'interno della libreria Mondadori - possano riconsegnare il maltolto: "Mi dispiace tantissimo, mio nipote impazziva quando lo vedeva. Se avete un'anima consegnatelo".

"A te che lo hai portato via e sicuramente non sai cosa fartene, perché sono sicuro che è una bravata. Riportalo dov'era. Non hai fatto un danno al titolare ma lo hai fatto a tanti bambini, che ogni volta che passavano davanti al bar erano così felici di abbracciarlo e farsi una foto con Ugo Rill. Non era solo il simbolo del caffè Duetto ma dell'isola pedonale. Sii di cuore generoso e riporta Ugo al suo posto. Alfredo De Martino è un signore ed apprezzerà il tuo gesto!" il commento di Antonio.