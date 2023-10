Luigi e Francesco provano a riportare Ugo al suo posto: "Facciamolo tutti insieme"

Si chiama 'Riportiamo Ugo a casa' l'iniziativa con la quale Francesco e Luigi, fondatori del brand Golpcore, intendono donare un nuovo prototipo di Gorilla, al bar Duetto, al quale poco meno di dieci giorni fa hanno portato via il modello di animale che accoglieva clienti e bambini all'ingresso del bar (qui la raccolta fondi).

Golpcore è stata ideata proprio tra i tavoli del famoso bar Il Duetto di Foggia. L'ispirazione era arrivata proprio grazie alla popolarissima statuetta di un gorilla. "Era rappresentativa del bar e di tutti noi foggiani che almeno una volta siam passati da lì. Ugo, la nostra musa ispiratrice, ha contribuito all'inizio di un'avventura e lo svilupparsi di una passione molto grande. Il suo posto è su quella sedia all'ingresso, gli occhi rivolti verso i suoi amici clienti e il cuore aperto all'accoglienza. Ugo, tratto identitario del nostro amato bar, osservava silenziosamente la sua compagnia e strappava un sorriso a chi era di passaggio. Questo è Ugo. Ugo è stato spodestato dal suo trono e noi vogliamo rimettercelo" sottolineano.

Francesco e Luigi concludono: "Sappiamo che le cose brutte trovano sempre il modo di accadere, ma Foggia non è solo questo. Questa città è piena di bellezza e bisogna fare più spazio per mostrarla. Vogliamo restituire a Foggia e al 'Duetto' il nostro Ugo e vogliamo farlo tramite questa raccolta fondi. A partire da noi e con il vostro aiuto, tutti insieme, possiamo permettere che ciò si realizzi. A casa nostra. Un gesto per riprenderci Ugo e ricordarci che Foggia non è soltanto fango, Foggia è anche comunità".