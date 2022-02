Giuseppe, l'11enne di Roseto Valfortore che sogna di entrare nell'Arma rende omaggio ai carabinieri

Ha fatto il giro del web ed è diventato presto virale la foto pubblicata sul profilo Facebook ufficiale dei Carabinieri in cui Giuseppe, 11 anni, sogna di entrare a far parte della famiglia dell’Arma. "Intanto, vive la sua vita di undicenne con impegno e altruismo, come testimonia il messaggio puro e intenso che ha donato, in un disegno, ai carabinieri di Roseto Valfortore, in provincia di Foggia. Vogliamo condividerlo con voi: “Anche se non indossi una divisa, ricorda: tu puoi cambiare le cose se hai un cuore”.