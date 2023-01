La notte di Capodanno in ospedale della nonna più longeva di Foggia: "Se ci siete voi sono tranquilla"

Per i medici, gli infermieri e gli operatori socio-sanitari della Chirurgia Universitaria del Policlinico Riuniti di Foggia, quella del primo giorno dell'anno è stata una notte intensa ma ricca di emozioni.

Hanno festeggiato il Capodanno insieme ad una paziente speciale, Emmanuella Maria Sarcina, barlettana di 107 anni e 214 giorni, ma residente a Foggia.

Nata nel 1915, compirà 108 primavere il prossimo 1° giugno. "Era un po' preoccupata per i botti, ma si è tranquillizzata. Ci ha detto che se noi 'angeli della notte' restavamo con lei, si sarebbe tranquillizzata. Così è stato".

Emmanuella Maria è la persona più longeva del capoluogo dauno e della Capitanata. Ricoverata ieri sera per una occlusione intestinale, si è ripresa ed è già rientrata a casa in giornata: "E' in buonissima salute".