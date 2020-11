Mascherina e occhiali: trucchi e consigli per non far appannare le lenti

In questo momento di emergenza sanitaria, la mascherina è uno strumento fondamentale per proteggerci dal contagio da Coronavirus. Ma come fare se si indossano gli occhiali? Quali sono i trucchi per evitare di appannare le lenti con la mascherina?

Oggi vogliamo darvi alcuni consigli per fare in modo che gli occhiali non si appannano con la mascherina. Scopriamoli insieme!

Perché gli occhiali si appannano con la mascherina

Prima di scoprire come fare per non far appannare le lenti, scopriamo perché gli occhiali si appannano con la mascherina.

Quando si indossa la mascherina ci si copre sia il naso sia la bocca e, in questo modo, l'aria espirata viene diretta verso l’alto dove entra in contatto con le lenti degli occhiali.

Le lenti, di conseguenza, si appannano a causa del vapore acqueo che si condensa sulla lente stessa; il risultato? Vedere bene con gli occhiali diventa impossibile.

Occhiali e mascherina: consigli per non appannare le lenti

Evitare che le lenti si appannino può risultare davvero complicato; ecco alcuni piccoli tips:

mettere gli occhiali sopra la mascherina

respirare con il naso e non con la bocca

ridurre il passaggio di aria calda, fissando bene la mascherina sul setto nasale

Inoltre, è stato dimostrato che lavare accuratamente le lenti con acqua e sapone prima di indossare gli occhiali ridurrebbe l'appannaggio, perché queste si ricoprono di una leggera pellicola di tensioattivi che ostacolano la formazione delle goccioline di vapore acqueo.