L’istituto Marcelline sul podio di un importante concorso di scienze

Per festeggiare i 20 anni di 'scienzapertutti', l?istituto nazionale di fisica nucleare ha bandito quest?anno la XVII edizione del concorso per scuole indirizzato a studentesse e studenti delle scuole secondarie di primo e secondo grado. I ragazzi dovevano scegliete una scoperta della fisica di qualunque epoca e immaginate di essere dei giornalisti in quel periodo. Hanno, così, inventato un modo per annunciarla con un video di lunghezza massimo di 3 minuti da trasmettere sui social media.

Studenti e studentesse delle scuole secondarie di primo grado (classi III) e secondo grado (classi I, II, III, IV, V) di tutta Italia si sono sfidati ripercorrendo la storia della fisica e scegliendo una scoperta da raccontare.

Anche la scuola secondaria di primo grado dell?istituto marcelline di Foggia è salita sul podio terza classificata con la classe III A, guidata dalla prof.ssa di scienze Natalia Turbacci, con il gruppo 'il piacere di scoprire' che ha scelto, in modo originale e vivace, di presentare una 'luminosa' scoperta: la 'lampadina'.

La preside dell?istituto marcelline, prof.ssa Stefania Tetta, ha colto l?occasione data da questo premio per ricordare come, sin dalla scuola dell?infanzia, l?istituto ponga particolare attenzione alle discipline stem, scienza, tecnologia, ingegneria e matematica, cioè tutto quel gruppo di materie che afferisce all?area scientifica e, come anche ricordato dal piano nazionale ripresa e resilienza, riveste una grande importanza per la crescita della persona durante gli anni scolastici, oltre ad avere un?importante ricaduta sullo sviluppo del paese.

L?istituto Marcelline, che è una Cambridge international school, unica scuola primaria e media di Foggia ad essere entrata in questa rete prestigiosa, ha anche inserito nella propria offerta formativa science in english, la disciplina delle scienze in inglese seguendo programmi internazionali messi a punto dalla cambridge university. Potenziamento dell?inglese e delle stem per dare ai ragazzi le competenze chiave per il futuro.

https://scienzapertutti.infn.it/attivita-per-le-scuole/concorso-per-le-scuole-2/859-concorsi-n/concorso-sxt-2021-2022-eureka/4431-i-vincitori-del-concorso-2021-2022