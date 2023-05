Fabrizio Gifuni vince il David di Donatello: l'attore 'lucerino' premiato per l'interpretazione di Aldo Moro

Anche la Capitanata festeggia ai David di Donatello, il prestigioso premio cinematografico assegnato dall’Accademia del Cinema Italiano. Il premio come miglior attore protagonista è andato a Fabrizio Gifuni per il film ‘Esterno Notte’ di Marco Bellocchio, a sua volta premiato per la miglior regia.

Grazie alla straordinaria interpretazione di Aldo Moro, Gifuni ha battuto una concorrenza di alto livello composta da Ficarra e Picone (‘La stranezza’), Luigi Lo Cascio (‘Il signore delle formiche’) e il duo Alessandro Borghi e Luca Marinelli, protagonisti in ‘Le otto montagne’, premiato come miglior film. Per l’attore di origini lucerine (direttore artistico del Teatro Garibaldi, ndr) si tratta del secondo David di Donatello, dopo quello ricevuto nel 2014 come miglior attore non protagonista per il film ‘Il capitale umano’.

“Grazie a Marco Bellocchio, artista immenso a cui tutto il cinema italiano deve essere grato. Grazie a un cast tecnico e artistico formidabile, una troupe meravigliosa, a degli attori con cui condivido questo premio perché senza di loro non si fa nulla. Vorrei ringraziare la mia lentezza, la mia fragilità, il gioco, la fantasia e l'immaginazione che sono l'antidoto a questi tempi così aggressivi e decadenti”, ha commentato Gifuni dopo aver ricevuto il premio dall’attrice e co-conduttrice (insieme a Carlo Conti) della rassegna Matilde Gioli. “Il David Donatello 2023 per il miglior attore protagonista va al nostro concittadino Fabrizio Gifuni per Esterno notte di Marco Bellocchio in cui interpreta Aldo Moro. Congratulazioni Fabrizio e grazie per il talento che metti a disposizione della tua Città”, il commento del sindaco di Lucera Giuseppe Pitta.