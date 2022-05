Agostina, la 24enne argentina che ha scelto di trasferirsi nel paese dei bisnonni

Agostina Pastori, 24 anni, è lei la prima argentina, di origini italiane, ad arrivare a Roseto Valfortore. Avendo letto del bando per i nuovi residenti atto a contrastare lo spopolamento emanato dal Comune, ha deciso, attraverso i social, di perseguire il suo obiettivo, quello di lasciare il suo paese, dove la vita era diventata difficile, e di trasferirsi in Italia. "Ancora non ci credo di essere finalmente in Italia, paese di origine dei miei bisnonni. In questi due giorni qui a Roseto già ho avuto modo di conoscere molta persone e tutti cordiali, gentili, ospitali come se fossi qui da sempre. Credo che mi troverò molto bene, ho tanta voglia di lavorare e mettermi in gioco".