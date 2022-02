Foggia, il Comune non ha ancora erogato i buoni libri. Mancini: "I genitori sono furiosi"

Il Comune di Foggia non avrebbe ancora erogato le cedole librarie. A denunciarlo è il segretario dell'associazione 'Costituzione Cattolica'. Alessandro Mancini ritiene che i genitori che hanno figli che frequentano la scuola dell'obbligo, tra qualche giorno potrebbero insorgere. "Per le famiglie in questione al momento non sono stati erogati i buoni libri, si tratta di una spesa annua di circa 300 euro. Niente cedolini per il rimborso delle spese sostenute per l'acquisto di libri. I genitori sono furiosi e chiedono chiarezza. Abbiamo contattato gli uffici dei plessi scolastici che hanno confermato che al momento non vi è alcun cedolino di rimborso per gli studenti delle scuole. Chiedo che le somme vengono erogate dal Comune altrimenti sono pronto a battagliare" conclude Mancini.