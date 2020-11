La corretta gestione del paziente con polmonite da Covid-19: dal 'Riuniti' una serie di webinar per i professionisti della salute

Una serie di ‘webinar’ sul trattamento del paziente affetto da polmonite da Covid-19: dal trattamento diagnostico e terapeutico, alla definizione del 'contatto stretto', passando per le misure per evitare la trasmissione del virus.

E’ il ciclo di incontri che ha preso il via oggi, a Foggia, iniziativa organizzata dalle strutture Covid del Policlinico Riuniti e dell’Università di Foggia. L’evento è riconosciuto dalla Società italiana di anestesia analgesia rianimazione e terapia intensiva (Siaarti). Responsabile scientifico del corso è la prof.ssa Gilda Cinnella, direttore della Struttura di anestesia e rianimazione universitaria del Policlinico Riuniti di Foggia.

Porteranno il saluto delle autorità il direttore generale del Policlinico Riuniti di Foggia Vitangelo Dattoli, il rettore dell’Università di Foggia, Pierpaolo Limone, l’assessore alla Salute della Regione Puglia Pierluigi Lopalco e il presidente della Siaarti prof.ssa Flavia Petrini. Il webinar è rivolto a medici e infermieri e nasce proprio da un’esigenza fortemente sentita degli operatori sanitari.

ùObiettivo primario è la gestione del paziente affetto da Covid-19, dei rapporti con i familiari e delle procedure di protezione personale. L’evento mira a fornire agli operatori sanitari indicazioni utili sul corretto trattamento diagnostico e terapeutico dei pazienti affetti da polmonite da Covid. Un particolare focus sarà dedicato alla definizione di caso e di contatto stretto, alla gestione dei segni e sintomi della malattia e all’utilizzo di appropriati dispositivi.

Durante il corso teorico - pratico si parlerà anche di come mettere in atto le misure di isolamento dei pazienti e le misure ambientali nel proprio luogo di lavoro per evitare l’eventuale trasmissione del virus agli operatori sanitari e agli altri pazienti. Il webinar si completerà con vari appuntamenti e si concluderà giovedì 17 dicembre 2020.