Sopralluogo 'azzurro' nei locali della postazione 118 di Manfredonia: "Vigileremo sulla promessa della Asl Fg"

Nonostante le rassicurazioni della Asl Foggia, questa mattina il sindaco di Manfredonia Gianni Rotice, l'on. Giandiego Gatta e il consigliere regionale Napoleone Cera, hanno effettuato un sopralluogo presso la postazione del 118, vicenda in via di risoluzione dopo 15 mesi dall'avvio della ricerca di locali idonei a contenere quindici unità tra infermieri, autisti e soccorritori.

"Sulla questione ospedale 'San Camillo' si sono finalmente accessi i riflettori e le attenzioni delle istituzioni preposte, in primis l’Asl Foggia, che lasciano ben sperare nel rilancio e potenziamento della struttura che i cittadini chiedono a gran voce. Questa mattina, partendo dalla questione delle paradossali condizioni logistiche della postazione del 118 (in via di risoluzione), abbiamo avuto modo di incontrarci nuovamente di persona con il dott. Franco Mezzadri, direttore sanitarionominato da qualche giorno coordinatore del 'San Camillo'. Con l’On. Giandiego Gatta, il consigliere regionale Napoleone Cera ed alcuni operatori sanitari, lo abbiamo accompagnato in un sopralluogo utile alla valutazione di una riorganizzazione e maggiore funzionalità di spazi e servizi sia per il personale ospedaliero che per gli utenti" ha detto il primo cittadino.

"Ciò che abbiamo visto conferma tutta la legittima durezza della protesta dei lavoratori. Scarsissime condizioni igienico-sanitarie ed un ambiente assolutamente indecoroso e inidoneo per chi lavora. Sono due anni che va avanti questa situazione e solo ieri finalmente la Asl ha ritenuto di incontrare i lavoratori con la promessa di una nuova sistemazione che garantisca la dignità delle persone. Vigileremo affinché sia mantenuta la promessa del trasferimento della postazione e soprattutto che ciò avvenga in tempi ragionevoli” il commento di Cera.