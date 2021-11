Al via gli open day per le terze dosi anti-covid: sedute straordinarie per gli over 60 che hanno effettuato il vaccino sei mesi fa

Continua senza sosta la campagna vaccinale anti Covid in provincia di Foggia per la somministrazione di prime, seconde e terze dosi. A disposizione della popolazione c’è l’intera rete vaccinale dei 21 hub, a cui si aggiungono le unità mobili che assicurano le somministrazioni nei piccoli comuni.

Gli hub sono attivi nei comuni di Accadia, Apricena, Cagnano Varano, Cerignola, Foggia, Lucera, Manfredonia, Monte Sant’Angelo, Orta Nova, San Giovanni Rotondo, San Marco in Lamis, San Nicandro Garganico, San Severo, Torremaggiore, Troia, Vico del Gargano, Vieste.

Sabato 6 novembre, presso l’hub di Orta Nova, open day per la somministrazione delle terze dosi, con accesso libero e senza prenotazione, per tutte le persone di età superiore a 60 anni che hanno effettuato la seconda dose almeno sei mesi fa.

Per le terze dosi di richiamo, inoltre, continua la campagna vaccinale di prossimità con il supporto delle unità vaccinali mobili: nei comuni che non sono sede di hub, la Asl Foggia, in sinergia con le amministrazioni locali e le associazioni di volontariato, sta organizzando sedute straordinarie secondo un fitto calendario.

Una attività intensa che richiede uno sforzo organizzativo notevole da parte dell’Azienda, difficilmente replicabile negli stessi comuni.

La direzione, pertanto, invita tutte le persone di età superiore a 60 anni che hanno effettuato la seconda dose almeno sei mesi fa a non farsi sfuggire l’occasione di ricevere la terza dose direttamente nel proprio comune di residenza, nel corso di queste sedute straordinarie.

Il calendario aggiornato e le tappe

Sabato 6 novembre a Pietramontecorvino in via Roma; a Orsara di Puglia in via Ponte Capò; a Stornara in via la Menola e a Ordona in Piazza Aldo Moro. Domenica 7 novembre è il turno di Stornarella in corso Vittorio Emanuele III e di Carapelle in via Don Orione. Lunedì 8 novembre a Casalvecchio di Puglia in corso G. Castriota Skanderberg. Martedì 9 novembre a Carlantino in via Polonia e a Rocchetta Sant’Antonio in corso Umberto. Mercoledì 10 novembre a Celenza Valfortore in via Martiri di Via Fani. Giovedì 11 novembre a San Marco la Catola in via Largo Amedeo. Venerdì 12 novembre a Sant’Agata di Puglia, in via Trieste e a Castelnuovo della Daunia presso le Terme. E ancora, lunedì 15 novembre a Monteleone di Puglia in Rione Paglia presso sede protezione Civile; mercoledì 17 novembre a Panni in via Trieste. Venerdì 19 novembre a Bovino presso il Palazzo ex Municipio e lunedì 22 novembre a Anzano di Puglia in via Ricci.