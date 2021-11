Vaccini di "prossimità" sui Monti Dauni: le unità mobile della Asl di Foggia si spostano per somministrare le terze dosi

Proseguono spedite le somministrazioni "di prossimità" delle terze dosi di vaccino anti-covid nei piccoli comuni della Capitanata. Le sedute straordinarie sono organizzate direttamente nei piccoli comuni in sinergia con le amministrazioni locali e le associazioni di volontariato, secondo un modello organizzativo flessibile già sperimentato sin dalle prime battute della campagna vaccinale. "Il modello organizzativo basato sui principi di flessibilità e prossimità conferma la sua efficacia ed efficienza, anche e soprattutto in considerazione della complessità territoriale della provincia di Foggia"

Un'attività serrata che vede le unità vaccinali mobili della Asl Foggia impegnate secondo il seguente calendario a partire da mercoledì 3 novembre a Castelluccio dei Sauri, in via Antonio Caione e da Volturino in via Nuova di Sotto. Giovedì 4 novembre ad Alberona presso l'istituto scolastico locale, il 5 a Biccari in Piazza Caduti. Sabato 6 a Pietramontecorvino in via Roma e a Orsara di Puglia, in via Ponte Capò. Lunedì 8 a Casalvecchio di Puglia in corso G. Castriota Skanderberg, martedì 9 a Carlantino in via Polonia. Mercoledì 10 novembre a Rocchetta Sant'Antonio in corso Umberto e a Celenza Valfortore in via Martiri di Via Fani. L'11 novembre a San Marco la Catola in via Largo Amedeo mentre venerdì 12 a Sant'Agata di Puglia in via Trieste e alle terme di Castelnuovo della Daunia.