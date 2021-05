Vaccini anti-Covid per i maturandi, si parte dagli 'Alberghiero': "Segnale di speranza per ristorazione e turismo"

Oggi, domenica 30 maggio, sono partite in Puglia le vaccinazioni per gli studenti diplomandi delle superiori.

In provincia di Foggia si inizia con gli istituti alberghieri e oggi gli studenti dell’IISS 'Pavoncelli' di Cerignola si sono sottoposti a vaccinazione presso l’hub vaccinale dell’Ospedale Tatarella.

I ragazzi hanno aderito volontariamente al piano vaccinale per uscire finalmente dall’emergenza e tornare alla normalità. Iniziare con gli alberghieri non è stata una scelta casuale, ma voluta per un segnale di incoraggiamento e speranza non solo ai giovani, ma all’intero settore della ristorazione e accoglienza turistica, da tempo fermo causa covid.