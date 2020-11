Covid, tamponi antigenici per la popolazione di Sant'Agata di Puglia

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di FoggiaToday

L’Amministrazione Comunale di Sant'Agata di Puglia, guidata dall'avvocato Nicola Lasalvia, nell’ambito delle attività messe in campo per la tutela della salute dei propri concittadini e degli interventi di prevenzione e contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19 ha deciso di attuare in favore di tutta la comunità santagatese, una campagna di test con tamponi antigenici.

I test, effettuati da centro clinico polispecialistico, saranno totalmente gratuiti per i cittadini che ne faranno richiesta, con intero costo a carico del Comune.

La campagna di Screening si svolgerà in più giornate, al fine di effettuare tutti i tamponi antigenici richiesti. La prima giornata è prevista per sabato 21 novembre 2020 dalle ore 9:00 alle ore 17:30, nella quale saranno effettuati massimo 192 tamponi antigenici.

I tamponi saranno effettuati presso il Poliambulatorio ASL di Sant’Agata di Puglia in Corso Carmelo Barbato. Le prenotazioni sono effettuabili al seguente indirizzo di posta elettronica: comune.santagatadipuglia.fg@gmail.com tramite l’apposito modello di domanda scaricabile nella sezione “IN PRIMO PIANO” del sito istituzionale del comune www.comune.santagatadipuglia.fg.it dove è consultabile anche l’avviso pubblico. Per informazioni rivolgersi al seguente numero telefonico: 0881-984007 Per ciascuna prenotazione accettata sarà comunicata la fascia oraria in cui presentarsi.