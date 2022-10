"Urge la nomina del direttore del distretto socio-sanitario"

Il Comitato Salute Alto Tavoliere della Puglia ha inviato il 19 ottobre 2022 una istanza formale per richiedere una velocizzazione dell’iter concorsuale per la nomina del Direttore del Distretto Socio Sanitario Dss Fg 51 di San Severo alle massime autorità sanitarie provinciali e regionali.

L’Asl Foggia con deliberazione del direttore generale n°860 del 31/05/2021 aveva avviato le procedure per la copertura di tale profilo mediante avviso pubblico per titoli e colloquio, pubblicato sul B.u.r.p. 78 del 17/06/2021 e sulla Gazzetta Ufficiale 61 del 3/08/2021 con scadenza in data 02/09/2021. "Da allora non è cambiato nulla, la nomina ad oggi non è stata realizzata e questa figura di importante riferimento manca in uno dei distretti più importanti dell’intera Provincia".

Per questa ragione è stata inviata una pec al Governatore Michele Emiliano, all’assessore alla Sanità Rocco Palese, al direttore Dipartimento Promozione della Salute Vito Montanaro, alla direzione generale dell’Asl Foggia ed in copia conoscenza ai membri del comitato dei sindaci del distretto socio-sanitario Dss Fg 51 che comprende i comuni di Apricena, Chieuti, Lesina, Poggio Imperiale San Paolo di Civitate, San Severo, Serracapriola e Torremaggiore.

I servizi sanitari gestiti dalla direzione del distretto socio sanitario riguardano la promozione della salute, l’accesso alle cure primarie, le prestazioni specialistiche, la gestione dei rapporti con i medici ed i pediatri di famiglia, le cure domiciliari, l’assistenza all’infanzia e agli anziani, l’assistenza sociale ed infine la salute della donna. "Data la delicatezza delle tematiche da gestire senza una figura manageriale dedicata in pianta stabile e a tempo pieno si creano disagi operativi ed organizzativi all’intera filiera che dopo sono riversati sull’utenza".

Nella parte finale dell’istanza il comitato chiede alla Regione Puglia e alla direzione generale della Asl Fg "un impegno risolutivo da per colmare questo disagio per assicurare in tempi brevi una guida manageriale dedicata per la gestione dei servizi sanitari territoriali a totale vantaggio della collettività".