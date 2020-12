Coronavirus, ai Riuniti 27 pazienti in terapia intensiva. Aumenta il numero dei ricoverati

Sono in tutto 179 i pazienti Covid ricoverati presso il Policlinico Riuniti di Foggia alla data del 24 dicembre 2020, sette in più rispetto al bollettino della settimana scorsa.

Con un giorno d'anticipo, considerata la concomitanza con il Natale, l'azienda ospedaliero-universitaria ha diffuso i dati del report settimanale.

Sale il numero dei malati in terapia intensiva: il 18 dicembre erano 23, ora sono 27.

Sono 74 i ricoverati in Malattie Infettive, 5 in meno rispetto alla settimana scorsa. Due casi in più, invece, in Pneumologia, che passa da 35 a 37 ricoverati.

Aumentano anche i degenti (8) nei reparti di Malattie Infettive ad indirizzo chirurgico e ad indirizzo ostetrico-ginecologico (4). Stabile il numero dei pazienti in Malattie Infettive ad indirizzo nefro-urologico e ad indirizzo gastroenterologico: sono 14 in entrambi i reparti.

Un paziente risulta ricoverato nel reparto di Malattie Infettive ad indirizzo psichiatrico.