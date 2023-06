Radiologia medica al Policlinico Riuniti: "Grave carenza di personale"

“Emiliano e Palese sblocchino le risorse utili affinché si provveda rapidamente a sanare la grave carenza di personale Tecnico Sanitario di Radiologia Medica agli Ospedali Riuniti di Foggia”. A chiederlo il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giannicola De Leonardis, attraverso una specifica interrogazione.

De Leonardis aggiunge e conclude: “A fronte delle innumerevoli metodiche radiologiche cui devono far fronte i tecnici sanitari di radiologia medica operanti presso il dipartimento di Diagnostica per immagini del Policlinico di Foggia, essi si trovano a dover ricoprire turni h24. Si riscontrano, inoltre, ulteriori problematiche in merito al personale Tsrm attualmente in servizio: età media superiore ad anni cinquanta; congedi ordinari non fruiti mediamente pari a sessanta-settanta giorni relativi agli anni precedenti; limitazioni, esenzioni del personale in servizio per sopraggiunti gravi motivi di salute; pensionamento e mancata sostituzione dal primo marzo di quest’anno di un Tsrm presso il servizio di Radiologia del P.o. 'Lastaria' di Lucera; inadeguata applicazione del diritto alle ferie con impossibilità ad organizzare e riconoscere l’istituto giuridico, come sottoscritto dal Ccnl 2019/2021 comparto Sanità. E’ quanto mai necessaria l’assunzione immediata e non più procrastinabile di adeguato personale Tsrm coerente con il carico lavorativo sostenuto. La Regione Puglia deve quindi intervenire rapidamente perché si possa procedere alle assunzioni per la copertura delle carenze di personale in essere in un reparto attualmente in difficoltà”.