Vaccini di richiamo senza sosta al D'Avanzo: come prenotarsi, accesso libero per prima o seconda dose

Va avanti senza sosta la nuova fase della campagna vaccinale anti-covid presso gli ambulatori della U.o.c. Igiene universitaria dell’ospedale D’Avanzo del policlinico Riuniti di Foggia. Vista l’elevata affluenza relativamente alla somministrazione della dose di richiamo per la popolazione generale dai 40 anni in su, affinchè possa essere assicurata in tempi idonei, la prenotazione della stessa deve avvenire tramite i canali disponibili (il portale web, il numero verde 800 713931 attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20 e le farmacie accreditate al servizio FarmaCup).

Si prosegue, inoltre, con la vaccinazione degli operatori sanitari e con quella dei pazienti in condizioni di elevata fragilità supportata dalle reti di patologia della provincia di Foggia. L’accesso alla vaccinazione resta sempre libero per tutti i cittadini che devono ancora ricevere la prima o la seconda dose. Da lunedì 22 a mercoledì 24 novembre (ore 16), presso gli ambulatori della Uoc di Igiene universitaria del Policlinico Riuniti di Foggia, sono state vaccinate 1.226 persone con dose di richiamo anti Sars-CoV-2: 96 in condizioni di vulnerabilità e 15 caregiver, 314 operatori sanitari, 44 operatori scolastici, 610 adulti di 60 anni di età e più e 147 tra i 40 e 60 anni.