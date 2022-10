Anche questa è fatta: sarà gestita dalla Asl Fg la postazione 118 di San Giovanni Rotondo

Dal primo ottobre la Postazione di Emergenza Urgenza Territoriale 118 di San Giovanni Rotondo è gestita direttamente dalla Asl Foggia, in sinergia con Sanitaservice. Si conclude così, il processo di internalizzazione delle postazioni 118 della provincia di Foggia. Anche a San Giovanni Rotondo, pertanto, il personale medico e infermieristico è assicurato dalla Asl Foggia, mentre gli autisti, i soccorritori e l’ambulanza sono in carico a Sanitaservice. La nuova sede, allestita all’interno dei servizi distrettuali di San Giovanni Rotondo, in via Roma, sarà inaugurata martedì 4 ottobre alle 16. La direzione strategica ringrazia l’Irccs 'Casa Sollievo della Sofferenza' e i suoi operatori che hanno garantito il servizio nel corso di questi anni con professionalità e spirito di collaborazione.