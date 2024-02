Carenza di medici di famiglia: ne mancano 65 in tutta la Capitanata

Sulla base della popolazione residente al 31 dicembre 2023, in provincia di Foggia mancano 65 medici di assistenza primaria.

L’elenco suddiviso per distretti e, quindi, per comuni, è stato approvato dal Comitato Permanente Aziendale per la Medicina Generale nella seduta del 23 febbraio scorso.

Nel distretto 51 di San Severo ne manca uno a Serracapriola con obbligo di apertura di un secondo studio a Chieuti, quattro a San Severo, due a Lesina, due ad Apricena e cinque a Torremaggiore.

Nel distretto 52 di San Marco in Lamis ne mancano tre a San Nicandro Garganico, quattro a San Giovanni Rotondo, uno a San Marco in Lamis con obbligo di apertura di un secondo studio a Rignano Garganico.

Nel distretto 53 di Vico del Gargano servirebbe un altro medico curante nella città di San Valentino e un altro a Vieste.

A Manfredonia, sede del distretto 54, ne mancano quattro.

Nove a Cerignola, sede del distretto 55. A Carapelle ci sarebbe la possibilità di aprire uno studio per altri due medici di assistenza primaria. Ce ne vorrebbe un altro a Stornara.

A Lucera, nel distretto 58, ne mancano tre. Uno a Roseto Valfortore e uno a Biccari.

Manca un altro medico curante a Troia, comune sede del distretto 59, due ad Ascoli Satriano, di cui uno con obbligo di apertura del secondo studio a Rocchetta Sant’Antonio. Nel distretto 60 della città di Foggia ne mancano 15, di cui una subordinata a procedura App.

In media a livello nazionale ogni medico di medicina generale ha come pazienti 1.237 adulti residenti. A livello regionale esistono notevoli differenziazioni. Il contratto, salvo eccezioni, prevede che ciascun medico di medicina di base assista al massimo 1.500 pazienti adulti (di età superiore ai 13 anni).

L'Agenas ha previsto che in Puglia, nel 2025, la differenza in entrata e in uscita dei medici sarà di 383 unità