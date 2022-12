Allarme in Puglia, carenza di farmaco salvavita per i pazienti talassemici: "Conseguenze anche mortali"

Il coordinamento delle associazioni talassemiche pugliesi, che rappresenta una comunità di circa 700 pazienti sul territorio, segnala un accaduto gravissimo: la mancanza da giorni di un farmaco salvavita, Deferasirox (Zentiva) nelle sue diverse formulazioni, in molte delle farmacie territoriali e convenzionate delle diverse provincie pugliesi. "Nonostante le segnalazioni formali inviate alle istituzioni e alla stessa casa farmaceutica per capirne la causa, ad oggi nessuno si è degnato di darci delle risposte plausibili" denunciano. "Molti dei nostri pazienti a distanza di 10/15 giorni dalle prime segnalazioni sulla carenza dell erogazione del deferasirox, sono ancora in attesa ed è una preoccupazione rilevante, in quanto viene a mancare un farmaco che previene delle complicanze impattanti nella vita del Thalassemico. L'assenza, se prolungata, comprometterebbe un sovraccarico di ferro con delle conseguenze che possono essere gravissime in alcuni casi anche mortali".

Il presidente Maria Prete lancia un appello: "Chiediamo che venga data voce al paziente e che soprattutto ci vengano fornite delle risposte concrete ed esaustive, perché oltre a risolverlo nel breve tempo possibile, vorremmo far in modo che non si verifichino più episodi del genere. Il coordinamento ha sempre tenuto un atteggiamento propositivo e collaborativo nei confronti delle parti, ma a questo punto ci chiediamo: quanto incide positivamente o negativamente questa nostra apertura se le vittime di questo sistema restano i pazienti, abbandonati a se stessi, su una nave pronta ad affondare?"