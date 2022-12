Zentiva rassicura i pazienti pugliesi talassemici: farmaco disponibile presso i centri di distribuzione delle Asl

Zentiva Italia Srl, a seguito della ricezione di segnalazione di parte del Coordinamento delle associazioni Thalassemici pugliesi e di un articolo apparso il giorno 13 dicembre scorso su Foggia Today, desidera rassicurare i pazienti che il prodotto è già da giorni disponibile presso i centri di distribuzione delle Asl pugliesi nelle posologie 90mg e 180 mg.

Il prodotto con la posologia 360gm è stato consegnato alla fine della scorsa settimana e le consegne sono terminate il 19 dicembre. "Si precisa che l’affidamento delle forniture alla nostra società, a seguito di espletamento di gara, ha avuto avvio solo da pochi mesi e che sono state riscontrate richieste da parte degli enti preposti, per dinamiche che esulano dal nostro controllo, superiori al fabbisogno stimato nelle quantità poste in gara, a cui stiamo rispondendo. Sarà nostra premura contattare i singoli centri di acquisto per organizzare al meglio la pianificazione. Abbiamo altresì avuto modo di interloquire con il Coordinamento delle associazioni Thalassemici pugliesi per chiarire l’accaduto e rassicurare sulla presenza del prodotto e sulla regolarità dell’approvvigionamento. Rimaniamo aperti e disponibili a confrontarci in futuro con le istituzioni e le associazioni di pazienti".