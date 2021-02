Infermieri senza Ffp2 ai Riuniti, il Policlinico: "Mai negata la fornitura dei dispositivi di protezione ad alcuno reparto"

"Il Policlinico ha sempre fornito i dispositivi di protezione individuali in modo adeguato e sufficiente a tutti i reparti, in relazione al livello di rischio a cui gli operatori sono esposti". L'azienda ospedaliero-universitaria di Foggia replica così alla denuncia raccolta da FoggiaToday l'11 febbraio scorso, partita da alcuni infermieri che lamentavano la mancata fornitura al personale sanitario in alcuni reparti delle mascherine Ffp2 ed esprimevano preoccupazione per alcuni focolai.

"Il Policlinico Riuniti di Foggia ha aderito completamente alle linee guida nazionali e regionali e in più, con una procedura ancora più prudenziale, ha fornito i kit con i dispositivi di protezione individuale non soltanto ai reparti Covid, ma anche ai reparti 'Covid-free' - chiariscono da viale Pinto - A tutti i reparti viene fornita una scorta completa di dispositivi di protezione, riservata anche agli operatori sanitari che sono in contatto con i pazienti cosiddetti 'grigi', cioè con tampone negativo ma con sintomatologia sospetta e agli operatori sanitari in contatto con i pazienti in attesa di esito del tampone".

I kit, aggiungono dal Policlinico, sono sono sempre disponibili nei reparti e integrati a richiesta, ogniqualvolta necessario. "Mai è stata negata la fornitura dei dispositivi di protezione ad alcuno reparto".

Dalla direzione precisano, inoltre, che quasi la totalità degli operatori sanitari è stata già sottoposta alla vaccinazione anti Covid-19.