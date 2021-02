Infermieri dei Riuniti senza mascherine ffp2: "Siamo stanchi, salviamo vite umane ma nessuno difende le nostre"

La protesta di alcuni infermieri che non lavorano in area Covid-19 ma sono ugualmente preoccupati dal rischio focolai nei reparti del policlinico Riuniti di Foggia

Alla pari di altre segnalazioni pervenuteci nei giorni scorsi, questa mattina è giunta in redazione una nota di denuncia da parte di alcuni infermieri del policlinico Riuniti di Foggia, che lamentano la mancata fornitura al personale sanitario di alcuni reparti, delle mascherine ffp2, e si dicono preoccupati per via di alcuni focolai scoppiati nel nosocomio foggiano.

"Le mascherine chirurgiche non garantiscono la migliore protezione per contenere il rischio contagio. Se pensiamo anche all'Utic (unità di terapia intensiva coronarica) dove la quasi totalità dei pazienti presentano terapia con ossigeno ad alti flussi (Bpap-Cpap) la situazione diventa preoccupante".

Per gli infermieri, il fatto che i reparti siano considerati Covid-free non sarebbe una giustificazione valida. "Siamo stanchi, nessuno ci considera, eppure salviamo tante vite, perché non difendete anche le nostre?".

E ancora, si legge nella nota, "come possiamo aiutare i pazienti se poi ci etichettate come i primi untori? Ci stiamo vaccinando, ma questo non significa che non siamo più esposti al contagio. Speriamo che almeno il manager sia comprensivo nei nostri riguardi".

"Per il bene dei pazienti, per salvaguardare la salute, per alzare il livello di difesa", gli infermieri sono costretti ad acquistare i dispositivi individuali di protezione ffp2.

"Attualmente il personale della terapia intensiva coronarica avrebbe a disposizione un solo kit da utilizzare in caso di Covid-19 (visiera, ffp2, tuta senza calzari e copricapo a parte), ma questo non basterebbe per far fronte all'assistenza in caso di pandemie anche perché il kit in dotazione è monouso" concludono.