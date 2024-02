Continuità assistenziale, oltre 2000 ore senza un medico nei comuni del Foggiano

Il 23 febbraio sono stati pubblicati gli incarichi vacanti di medico ad attività oraria (ex continuità assistenziale e già guardia medica) e di quelli che si renderanno disponibili nel corso dell’anno. La Asl Fg ha quindi pubblicato le ore carenti nell'ambito del ruolo dei medici ad attività oraria. A seguito dell’accoglimento delle istanze di mobilità interna, sono state rideterminate le ore carenti accertate.

La continuità assistenziale è un servizio utile per risolvere problemi urgenti quando non c'è il medico di medicina generale. Il servizio ad attività oraria assicura prestazioni sanitarie non differibili notturne, prefestivi e festivi.

Nel distretto 51 sono 216 le ore non coperte, di cui settantadue sia a San Severo che a Torremaggiore, 48 a San Paolo di Civitate e 24 a Serracapriola-Chieuti.

Stessa situazione nel distretto 52, di cui 96 a San Nicandro Garganico, 48 sia a San Marco in Lamis che a Rignano Garganico e 24 a San Giovanni Rotondo.

Nel distretto Asl Fg 43 le ore carenti sono 312: 96 a Peschici, 72 a Vieste, 48 a Carpino, Ischitella e Rodi Garganico.

Nel distretto 54 di Manfredonia sono 48, di cui la metà a Zapponeta.

Ben 360 sono le ore carenti nel distretto 55: 120 a Cerignola, 96 a Orta Nova, 72 a Carapelle, 48 a Stornara e 24 a Stornarella.

Nel distretto 58 di Lucera sono 288, di cui 72 a Celenza Valfortore, 48 a San Marco La Catola, Castelnuovo della Daunia, Roseto Valfortore e Lucera. Le restanti 24 a Pietramontecorvino.

Nel distretto 59 le ore carenti ammontano a 559: 72 ad Ascoli Satriano, Troia, Rocchetta Sant'Antonio e Panni. E ancora, 48 a Bovino, Candela, Castelluccio Valmaggiore-Celle di San Vito e Deliceto. Ventiquattro ad Accadia, Anzano di Puglia e Monteleone di Puglia.

Infine, 48 ore nel distretto 60 di Foggia per un totale, in provincia di Foggia, di 2040 ore. Sono invece 85 gli incarichi da pubblicare. Di questi, a San Severo un incarico sarà libero dal 1 dicembre mentre a San Marco in Lamis dal 1° maggio.