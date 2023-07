Il laboratorio analisi di Foggia non chiuderà: "Prelievi effettuati continueranno ad essere processati in loco"

Il laboratorio analisi di Foggia non chiuderà. Lo precisa il direttore generale dell'Asl Antonio Nigri, in riferimento anche alla manifestazione di protesta organizzata dal sindacato Cub e in programma nella giornata di mercoledì, proprio dinanzi alla struttura di piazza della Libertà.

In una breve nota, Nigri spiega che i prelievi saranno ancora effettuati nella struttura e processati in loco: "Nulla cambia per le persone, in media 65 al giorno, che usufruiscono del servizio. Nessun disagio, si ribadisce, sarà arrecato alla comunità foggiana".

"Continua intanto la riorganizzazione della rete dei laboratori pubblici prevista dalla Delibera di Giunta Regionale n.985 del 2017 attraverso il potenziamento degli altri laboratori aziendali a partire da quello di Cerignola", ha concluso Nigri.