Laboratorio analisi dell'ex Inam declassato, sindacato annuncia manifestazione: "Ancora una volta Foggia ha la peggio"

"Una giornata di lotta", per manifestare il dissenso contro la ormai programmata riconversione del laboratorio d'analisi dell'ex Inam di Foggia in centro prelievi. Ad annunciarla è il sindacato Cub, che manifesterà il prossimo 5 luglio a partire dalle ore 9 dinanzi alla struttura sita in piazza della Libertà.

"Lo smantellamento del laboratorio di Foggia in Piazza Liberta 1 e il suo declassamento a punto prelievo rientra nella riorganizzazione dell’intera rete laboratoriale della Puglia che è stata determinata da una Delibera di Giunta Regionale risalente al 2017, mai applicata la sua esecuzione che sta subendo in questo periodo una accelerata come comunicato dalla Direzione Generale dell’ASL a brevissimo la sua riconversione", commenta il segretario provinciale Michele Vaira.

"Per il Sindacato CUB, purtroppo, spiace constatare che ancora una volta ad avere la peggio è la Capitanata e il suo Capoluogo, siamo certi che altrove non sarebbe successo quello che sta accadendo qui. Questa Provincia subisce senza reagire tutte le decisioni, le quali non vengono assolutamente arginate o contrastate in Regione Puglia. Sappiamo bene che le Asl, pur rispondendo all’assessorato Regionale, sono le sentinelle sul territorio che dovrebbero, quindi, fare da portavoce delle esigenze della Provincia in cui operano. Ma la perplessità del sindacato CUB riguarda soprattutto il provvedimento che si vuole adottare sulla città di Foggia".