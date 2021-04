Vaccini anti-Covid: somministrate 1.166.315 in Puglia, 193.928 nel Foggiano. "Importante l'apporto dei medici di base"

In Capitanata, 48.265 persone hanno completato il ciclo vaccinale

Prosegue la campagna vaccinale anti-Covid in Puglia: le dosi di vaccini somministrate sino ad oggi, sul territorio regionale, sono 1.166.315. Il dato è aggiornato alle ore 14.00.

In Capitanata, cresce il contributo dato dalla medicina generale alla campagna vaccinale anti Covid: tra venerdì e domenica scorsi i medici di medicina generale hanno somministrato, su tutto il territorio provinciale, 3.959 dosi di vaccino ai propri assistiti ultraottantenni non autosufficienti o estremamente vulnerabili. Dall'avvio della campagna vaccinale ad oggi sono state somministrate 193.928 dosi su tutto il territorio provinciale. Di queste, 145.663 sono le prime dosi e 48.265 le seconde.

Le persone ultraottantenni che hanno ricevuto la prima somministrazione sono 34.616; di queste, 25.920 hanno ricevuto anche la seconda dose. Hanno ricevuto la prima dose di vaccino 19.380 persone estremamente vulnerabili o affette da grave disabilità, 9.324 caregivers e familiari conviventi, 31.348 persone di età compresa tra 70 e 79 anni.

Oggi, intanto, si continua a vaccinare nei Punti Vaccinali di Popolazione e nei piccoli comuni. Seduta straordinaria direttamente in loco a Celenza Valfortore e Pietra Montecorvino per le somministrazioni a persone di età compresa tra 70 e 79 anni. Presso Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo oggi sono stati vaccinati 21 pazienti oncologici, 57 persone che hanno ricevuto un trapianto d'organo e 5 familiari conviventi.



Al Policlinico Riuniti di Foggia presso il Poliambulatorio Vaccinale dell'UOC Igiene del plesso D'Avanzo, nella giornata di oggi 26 aprile alle ore 17.00 sono state vaccinate 290 persone: 190 con condizioni di estrema vulnerabilità, 50 conviventi di pazienti ad alto rischio e il restante numero di adulti di 60 anni di età e più. Le vaccinazioni sono ancora in corso.