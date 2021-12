Coronavirus, record di contagi da quarta ondata in Puglia: quasi 600 nelle ultime 24 ore

Con 598 casi su 26.603 test all’infezione da Covid-19 Coronavirus, la Puglia fa registrare il più alto numero di casi da quando è cominciata la quarta ondata. Le persone decedute sono invece cinque. Delle sei province, la più colpita nelle ultime 24 ore è quella di Bari con 176 nuovi positivi. A seguire Brindisi con 131, Foggia con 115, Lecce con 96, Taranto con 52 e la Bat con 29. Un solo caso in via di attribuzione. Il dato degli attualmente positivi sale a 5855. Più o meno stabile il numero dei ricoverati, 155 in tutto: 131 in area non critica e 24 in terapia intensiva.

Si confermano le previsioni di Emiliano, secondo il quale la quarta ondata sarebbe arrivata a ridosso delle festività natalizie. Domani 16 dicembre comincerà la campagna vaccinale anticovid per la fascia di età 5-11. Nei laboratori dell'istituto Zooprofilattico si sta invece isolando il virus da variante Omicron che ha colpito due ragazze baresi di ritorno da un viaggio all'estero (qui l'approfondimento).