Omicron, virus 'scovato' in Puglia verrà isolato allo Zooprofilattico di Foggia: "Molto più contagioso"

Nei giorni scorsi, due ragazze di ritorno a Bari da un viaggio all'estero, sono risultate positive al Covid. Il Policlinico di Bari ha poi sequenziato il virus e scoperto i primi contagi in Puglia da variante Omicron, i cui campioni sono giunti questa mattina all'istituto Zooprofilattico di Foggia per essere isolati, ha spiegato il dottor Domenico Galante a FoggiaToday.

In seguito all'isolamento del virus, utilizzando il plasma dei pazienti vaccinati, si potrà procedere a testare l'efficacia dei vaccini che vengono somministrati. Le due pazienti, già vaccinate con una o due dosi, sono in buone condizioni di salute. Il vaccino avrebbe infatti scongiurato l'ipotesi di un ricovero o di un ricovero in terapia intensiva. Come è accaduto per le altre varianti del Covid-19, Omicron dovrebbe essere più infettiva, ma non più pericolosa.