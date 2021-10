Coronavirus, 201 casi e 2 decessi in Puglia: l'80% dei nuovi positivi nelle province di Bari, Foggia e Taranto

Sono 201 i nuovi casi di positività all'infezione da Covid riscontrati oggi in Puglia su 21782 tamponi processati (tasso di positività allo 0,9%). Anche oggi la maggior parte dei contagi (oltre l'80%) si concentra in tre province: Bari (49 casi), Foggia (50) e Taranto (63). Stabile la situazione nel Leccese (33 casi), mentre Bat e Brindisi fanno registrare rispettivamente 1 e 2 positivi. Per altri tre nuovi contagiati è in corso la definizione della provincia.

Due sono le persone decedute oggi, per un totale di 6834 vittime dall'inizio dall'epidemia.

Restano 17 i pazienti in terapia intensiva, 129 in area non critica. Salgono a 2938 le persone attualmente positive.