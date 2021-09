Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Scende sotto quota 3mila il numero dei casi attualmente positivi in Puglia. Come emerge dall'ultimo bollettino diramato dalla Regione, sono 2978 i casi attivi. Dall'inizio del mese - quando gli attualmente positivi erano 4500 - il numero di casi attivi è diminuito del 33,82%.

Nella giornata di oggi sono 157 i nuovi positivi registrati in Puglia (3 le persone decedute) su 13030 tamponi processati: 43 nella provincia di Bari, 5 nella Bat, 11 nella provincia di Brindisi, 20 nella provincia di Foggia, 59 nella provincia di Lecce, 19 nel Tarantino, 1 in via di definizione. Infine, un caso precedentemente identificato come fuori regione è stato riclassificato e riattribuito.

In netto calo (-11 rispetto a ieri) il dato dei pazienti ricoverati: dei 187 attualmente rilevati, 168 sono in area medica, 19 in terapia intensiva. Infine, sono 200 le guarigioni certificate oggi, per un totale di 970 persone guarite dall'inizio della settimane.