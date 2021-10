Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Resta stabile il tasso di positività in Puglia, dove nella giornata di oggi sono stati registrati 203 nuovi casi positivi all'infezione da Covid-19, su 19415 tamponi processati. Alla provincia di Bari (70 nuovi casi) appartiene il numero più alto di nuovi positivi accertati oggi; 17 sono i casi nel Brindisino, 43 nella provincia di Foggia, 29 nel Leccese, 41 nella provincia di Taranto, 1 nella Bat. A questi, si aggiungono altri due casi, uno fuori regione e un altro per il quale è in via di definizione la provincia di appartenenza. Non sono stati registrati decessi.

Sale, seppur di poco, il numero delle persone attualmente positive (2219), mentre restano 16 le persone ricoverate in terapia intensiva (129 gli ospedalizzati in area non critica).