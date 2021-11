Coronavirus: il bollettino di oggi in provincia di Foggia e in Puglia

Scende nettamente, anche per il numero di tamponi inferiore, il numero dei contagi in Puglia. Sono 83 i positivi individuati oggi su 14824 tamponi processati (10mila in meno rispetto a martedì scorso, ndr), per un tasso di positività dello 0,6%.

Oltre un terzo dei contagi sono stati registrati nella provincia di Lecce (36), 17 nella provincia di Brindisi. Giornata di 'tregua' per la provincia di Foggia, dove sono stati individuati appena 11 positivi, due in più delle province di Bari e Taranto. Nessun nuovo caso nella Bat, mentre per un ulteriore contagiato non è stata identificata la provincia di appartenenza. Per il secondo giorno consecutivo non ci sono decessi.

Sale il numero dei ricoverati, giunto a quota 161. Torna a quota 20 il numero dei posti letto occupati in terapia intensiva, mentre sono 141 le persone ricoverate in area non critica.