Coronavirus, 283 contagi in Puglia: la provincia di Foggia vicina ai 50mila casi dall'inizio dell'emergenza ad oggi

Con 52 nuovi casi la provincia di Foggia si avvicina sempre più ai 50mila casi registrati dall'inizio dell'emergenza ad oggi (49-563 su 279.384). Sono in tutto 283, invece, i nuovi positivi di oggi 30 novembre in Puglia su 22.714 test all'infezione da Covid-19 Coronavirus. Nessuna persona ha perso la vita nelle ultime 24 ore.

L'incidenza giornalieri di casi più alta quest'oggi è della provincia di Taranto con 70 contagiati. Segue Lecce con 64, la Capitanata con 52, la provincia di Bari con 49, Brindisi con 28 e la Bat con 22. Gli attualmente positivi sono 4116 mentre sono 157 gli ospedalizzati, di cui 136 in area non critica e 21 in terapia intensiva