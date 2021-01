Vaccino anti-Covid, 27mila dosi in arrivo per la Puglia: "La 'fase 1' va avanti nonostante il taglio nelle consegne"

Il carico è atteso per lunedì. L'assessore Lopalco: “In questo modo la Puglia sarà risarcita del differenziale in meno ricevuto questa settimana. Andiamo avanti"

In arrivo 27mila dosi di vaccino anti-Covid per la Puglia. Lo annuncia l’assessore alla Sanità Pier Luigi Lopalco: "Lunedì, 25 gennaio, arriveranno in Puglia dalla Pfizer-Biontech 23 box di vaccino contro il Covid-19 Comirnaty, pari a circa 27.000 dosi".

“In questo modo - spiega Lopalco - la Puglia sarà risarcita del differenziale in meno ricevuto questa settimana. Grazie alla scorta del 30% che prudentemente è stata accantonata nei nostri magazzini e con questo parziale ristoro, le vaccinazioni della 'fase 1', sia pur con qualche rallentamento, comunque continueranno nonostante il taglio nelle consegne unilateralmente deciso da parte di Pfizer”, conclude.