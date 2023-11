Anticorpi monoclonali alle donne colpite da cancro al seno, la proposta in Consiglio Regionale: "Riduce sofferenze e costi"

“La terapia con anticorpi monoclonali per le donne affette da carcinoma mammario deve diventare realtà in provincia di Foggia e in Puglia. L’adozione del trattamento oncologico con anticorpi monoclonali prevede la somministrazione sottocutanea per la terapia del carcinoma mammario all’interno delle strutture sanitarie della Regione. In tal modo, la paziente non è costretta a sopportare un periodo di degenza per ricevere un trattamento chemioterapico, con un costo giornaliero a carico della struttura. In ogni caso il sistema sanitario ha modo di conseguire un risparmio perché la somministrazione viene effettuata con una semplice iniezione, eliminando le degenze”.

Il consigliere regionale della Lega, Joseph Splendido, ha depositato nell’ultimo consiglio regionale delle interrogazioni su diverse tematiche, in particolare su questioni inerenti la salute. “Con questo nuovo farmaco riduciamo l’attesa in ospedale per la paziente che potrà al termine tornare a casa, evitando alle pazienti di avere anche per mesi una fastidiosa cannula inserita in permanenza – prosegue Splendido -. Ringrazio l’assessore alla salute, Palese, per aver fornito con tempestività risposte ai miei quesiti posti nelle mie interrogazioni in consiglio regionale”.

Il consigliere aggiunge: “Altra rassicurazione giunta da Palese riguarda la mia preoccupazione per la lunghezza delle liste d’attesa e la carenza di medici in Puglia e in provincia di Foggia; non è pensabile che un paziente debba attendere tempi lunghi e porre a repentaglio la sua salute, non si può vivere in queste condizioni”. Altra tematica posta da Splendido, la pericolosità della statale 16: “chiedo di migliorare la viabilità sul tratto Foggia-San Severo. E’ la strada della morte. Si faccia al più presto qualcosa per evitare la drammaticità di certe notizie e si affronti una volta per tutte il problema dell’emergenza ambientale derivante dall’abbandono delle carcasse di auto oggetto di furto”.