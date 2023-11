Perturbazione in arrivo in Puglia: da martedì piogge, rovesci, calo termico e venti in rinforzo

Condizioni anticicloniche determinano un inizio settimana stabile sulla Puglia, con il lunedì all’insegna del bel tempo prevalente. Nella giornata di martedì una perturbazione in discesa dal Nord Europa provocherà un graduale peggioramento con nuvolosità in aumento a partire dalle province settentrionali e qualche debole pioggia in serata sul Foggiano.

Mercoledì la progressiva disposizione delle correnti dai quadranti settentrionali determinerà un incremento dell’instabilità su tutta la regione con piogge e rovesci sparsi in estensione a Barese, Brindisino e Leccese.

L’ingresso di correnti più fredde da Nord che spingeranno il fronte, sarà causa di un abbassamento delle temperature, con valori massimi previsti intorno a 16/18°C su coste e pianure.

Giovedì tese correnti nordorientali prolungheranno le condizioni di instabilità sulla Puglia con piogge e rovesci che si concentreranno sulle aree centro-meridionali, permettendo invece un’attenuazione dei fenomeni su quelle settentrionali a partire dal Foggiano.

Venerdì residue condizioni di instabilità si attarderanno con gli ultimi fenomeni sul Salento, ma con graduali schiarite in estensione da nord.

Le previsioni meteo di Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com