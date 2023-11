Prove d'inverno in Capitanata: primi fiocchi di neve e temperature basse

Weekend invernale, arriva la neve fino a quote collinari. Una massa d’aria fredda d’origine artico-marittima è in marcia verso il bacino del Mediterraneo.

Già durante le ore notturne di sabato 25 novembre sulla Puglia è infatti atteso un rapido aumento della nuvolosità con associate precipitazioni anche a carattere di rovescio o temporale.

In particolare, saranno le zone del Foggiano e del Barese ad essere interessati dai primi fenomeni, gli stessi che col passare delle ore, si estenderanno su tutta la regione fino a raggiungere le coste del Salento entro metà mattinata. Nel pomeriggio, irrompe l’aria fredda da nord: in questo frangente, nuovi rovesci temporaleschi interesseranno tutte le province.

La quota neve si abbasserà fino a portarsi sui 500-600 metri tra Subappennino dauno, Gargano e Murge. In serata, ulteriore diminuzione della quota neve con qualche fiocco fino ad Altamura. Attenzione ai venti che spireranno forti dai quadranti settentrionali con raffiche fino a 60-70 km/h. La giornata di domenica vedrà ancora tempo instabile su tutte le province con le ultime residue nevicate tra Capitanata e Murge. Rovesci intermittenti sul Barese, Brindisino e Salento.

Le temperature subiranno un lieve ulteriore calo, specie nei valori massimi. Il vento spirerà ancora forte dai quadranti settentrionali. Un temporaneo miglioramento del tempo è atteso a partire dal pomeriggio di domenica quando si apriranno ampie schiarite su tutta la regione.

Il fine settimana sulla città di Foggia assumerà connotati tipicamente invernali con frequenti precipitazioni, anche a carattere di rovescio o temporale. In particolare la giornata di sabato trascorrerà all’insegna dell’instabilità con piogge e rovesci. Neve in collina oltre i 400-500 metri. Domenica ancora qualche pioggia al mattino, migliora a partire dal pomeriggio con ampie schiarite.Temperature in drastico calo, ventilazione sostenuta dai quadranti settentrionali.

Previsioni meteo del meteorologo di 3bmeteo.com Gaetano Genovese.