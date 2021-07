Caldo rovente nel Foggiano, torna l'anticiclone africano: previste giornate bollenti con oltre 40°

L’anticiclone africano tornerà a rinforzare nei prossimi giorni ed entro metà settimana raggiungerà il culmine con temperature massime che potranno localmente toccare i 40°C

“Si profila un nuovo rinforzo del temutissimo anticiclone africano nei prossimi giorni su gran parte d’Italia, compresa la Puglia. In particolare sarà da martedì che dal Nord Africa cominceranno ad affluire correnti via via più calde, responsabili giorno dopo giorno di una sensibile risalita della colonnina di mercurio. Il culmine del caldo è atteso a metà settimana, intorno a giovedì, quando sul Tavoliere si potranno raggiungere e forse anche superare i 40°C. Il tempo si manterrà stabile e in prevalenza soleggiato, a parte una lieve variabilità diurna attesa lunedì sui rilievi della Daunia”, secondo Lorenzo Badellino di 3bmeteo.com.

Anche a Foggia le prossime giornate saranno caratterizzate quindi da tempo stabile e generalmente soleggiato, con temperature inizialmente ancora gradevoli, ma in netto rialzo entro metà settimana. Lunedì la massima non andrà oltre i 29/30°C, martedì 33/34°C, mentre mercoledì inizieranno ad avvertire i primi effetti dell’anticiclone africano con massime sui 38°C e da giovedì ancora più caldo con punte di 40°C.