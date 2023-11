Monti Dauni imbiancati, il generale inverno è già qui

La prima neve è arrivata e ha imbiancato i Monti Dauni. A vedere i primi fiocchi della stagione è stato Faeto, il comune più alto della Puglia a oltre 850 metri. Sul tetto della regione si è abbattuta una vera e propria bufera.

Nel pomeriggio, la neve ha fatto capolino anche a Castelluccio Valmaggiore, Panni, Sant’Agata di Puglia, Alberona, Anzano di Puglia, accompagnata da un forte vento.

L’inverno meteorologico è già arrivato, con qualche giorno d’anticipo. Temperature in picchiata in tutta la Capitanata. Nelle prossime ore la dama bianca potrebbe affacciarsi anche nei comuni più alti del Gargano.

La Protezione civile della Puglia ha diramato oggi un’altra allerta gialla, che scatta allo scadere di quella già in corso, alle 20, ed è valida per le successive 16 ore.

Tutta la regione, dal Gargano al Salento, sarà ancora spazzata dal vento almeno fino a mezzogiorno di domenica 26 novembre. Sono previsti venti da forti a burrasca, localmente di burrasca forte, dai quadranti settentrionali. Il bollettino segnala anche forti mareggiate lungo le coste esposte.

Si segnalano diversi danni in provincia di Foggia per il forte vento: a Monte Sant’Angelo, pronta con mezzi spargisale e spazzaneve, caduti calcinacci e alberi, con preoccupazioni per qualche ponteggio. A Manfredonia, in viale Di Vittorio, è caduto un palo delle luce, che si è abbattuto sulle auto in sosta, per fortuna senza feriti.