Vento forte nel Foggiano, raffiche fino a 80 km/h: è allerta meteo per 36 ore

Dalle ore 12 è in corso un'allerta meteo 'gialla' per vento in tutta la Puglia. Resterà in vigore almeno fino alle 23.59 di domenica 19 novembre. Tuttavia, già dalle prime ore del mattino Foggia e buona parte della provincia sono state attraversate dalla tempesta di vento. Nonostante non si siano verificati gravi danni, i vigili del fuoco sono stati particolarmente impegnati soprattutto per la rimozione di grossi rami di alberi. Distrutto un impianto pubblicitario 6x3 all'incrocio tra viale Fortore e via Manfredonia

Per tutta la durata dell'allerta soffieranno venti da forti a burrasca dai quadranti sud-occidentali, con raffiche di burrasca forte nel pomeriggio, in rotazione dai quadranti settentrionali. Forti mareggiate lungo le coste esposte. Si registrano raffiche di vento fino a 80-90km/h tra Foggiano.

Tra oggi e domani è atteso un peggioramento delle condizioni meteo con annuvolamenti a tratti compatti e piogge o rovesci, mentre da domenica tornerà il tempo stabile con ampi spazi soleggiati. Temperature stabili o in lieve diminuzione con massime fino a 22-24°C, ma in netto calo da sabato con massime fino a 16-18°C.