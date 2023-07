Arriva l'anticiclone africano: si sfioreranno i 40° all'ombra nel Foggiano

La rimonta dell’anticiclone africano sul bacino del Mediterraneo, favorirà l’ingresso di una massa d’aria molto calda in spostamento dal nord Africa verso la penisola italiana, responsabile di una intensa ondata di caldo, la seconda di questa stagione estiva, ma sicuramente la prima ad essere così intensa e duratura.

Si assisterà pertanto ad un significativo incremento delle temperature sulla regione Puglia, dove è previsto ampio soleggiamento. Pertanto, sono attese nel weekend temperature fino a 31-32°C sulle città di Bari, Brindisi e Lecce; previste altresì massime fino a 34-35°C sulla città di Foggia.

L’alta pressione giocherà dunque un ruolo da protagonista verosimilmente per tutta la prossima settimana, garantendo condizioni di cielo sereno e temperature ben al di sopra della media del periodo. Le massime saranno dunque in ulteriore aumento con l'inizio della prossima settimana, con punte fino a 38-39°C sui settori interni del Foggiano ed in Valle d’Itria.