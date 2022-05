Caldo 'sub-tropicale' nel Foggiano: 35° fino a sabato, da domenica tregua

Caldo in arrivo sulla Puglia durante i prossimi giorni: un campo di alta pressione d’origine sub-tropicale si consoliderà sui settori orientali del Mediterraneo inglobando le regioni centro-meridionali italiane, favorendo un aumento delle temperature fino a portarsi su valori superiori ai 32°-34°C. Secondo le previsioni del meteorologo Gaetano Genovese di 3bmeteo.com, un netto cambiamento è invece atteso durante la giornata di domenica quando, stando alle odierne emissioni modellistiche, è atteso l’arrivo di un centro di bassa pressione da ovest, che farà diminuire le temperature e porterà qualche rovescio o temporale sulla regione.

Cielo sereno e temperature quasi estive su Foggia. Nei prossimi giorni, complice l’arrivo di masse d’aria più calda dai quadranti meridionali, la colonnina di mercurio potrà sfiorare i 35°C. Nello specifico, fino a domenica, ci attendono condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, fatta eccezione per il passaggio di sterili nubi alte durante le ore diurne. Le temperature subiranno un graduale aumento fino a domenica, quando è atteso una flessione, specie nei valori massimi.

La situazione nel resto della Puglia

Condizioni meteorologiche dai connotati tipicamente estivi sulla città di Bari: nei prossimi giorni, complice il consolidamento dell’alta pressione, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso e le temperature subiranno un aumento, sia le minime che le massime. Nello specifico, tra mercoledì e giovedì, non sono esclusi picchi fino a 33°C durante le ore centrali della giornata. Domenica sarà possibile qualche rovescio, con temperature in calo specie nei valori massimi.

Cielo sereno e temperature in aumento, caratterizzano il tempo sulla città di Brindisi fino al prossimo fine settimana. In particolare, fatta eccezione per il passaggio di nubi alte durante le ore diurne di venerdì e sabato, il cielo sarà sereno o poco nuvoloso. Temperature massime fino a 32°C, minime stabili con valori non inferiori ai 16°-17°C. Nel fine settimana, qualche nube in più e temperature massime non oltre i 27°-28°C.

Nel capoluogo salentino sono attese condizioni di stabilità atmosferica fino al prossimo fine settimana con temperature in graduale aumento. Da segnalare il passaggio di nubi alte durante le ore diurne tra venerdì e sabato. Temperature massime in aumento, con punte fino a 33°C. Durante la giornata di domenica, saranno possibili locali rovesci con temperature in calo.