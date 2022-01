Torna la neve in Capitanata: freddo artico e primi fiocchi bianchi del 2022

Secondo il meteorologo Stefano Ghisu di 3BMeteo, le condizioni meteo in Puglia sono in progressivo peggioramento a partire da domenica ad opera di un impulso molto freddo di matrice artica, che attraverserà la Penisola portando piogge, venti tesi e neve a bassissime quote. Pertanto sulla regione è previsto un mattino stabile e con sole prevalente, seguito da un rapido aumento delle nubi e prime piogge dal pomeriggio sul Foggiano, in estensione a Barese, Brindisino, Tarantino e Leccese entro sera e nella notte successiva; precipitazioni anche a carattere di rovescio.

Maltempo che andrà ad acutizzarsi nel corso di lunedì 10 gennaio, complice il transito di fredde correnti artiche sulla regione, che porteranno rovesci sparsi e nevicate a partire dai 400-600m sul Foggiano e versante appenninico esposto. Temperature in calo. venti anche forti dai quadranti settentrionali. Mare molto mosso o agitato l'Adriatico.

A Foggia è prevista una domenica caratterizzata da un progressivo peggioramento; variabilità al mattino tra sole e nubi sparse, seguirà un rapido aumento delle nubi con prime piogge nel pomeriggio, anche a carattere di rovescio entro sera. Precipitazioni accompagnate da forti raffiche di vento in rotazione dai quadranti settentrionali in serata. Netto peggioramento dalla notte successiva, per un lunedì 10 gennaio instabile con rovesci e temporali tra notte e mattino. Attenuazione delle piogge dal pomeriggio. Temperature in forte calo, con massime non oltre i 9°C. Venti forti dai quadranti settentrionali.

Il centro funzionale decentrato della Regione Puglia, dalle 12 di domenica 9 gennaio e per le successive 12 ore, ha emanato un'allerta gialla per rischio idrogeologico sul Gargano, Isole Tremiti, subappennino dauno e Basso Fortore.