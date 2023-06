Foggia città più calda: temperature roventi con picchi di 40°

Continua il caldo. L’anticiclone africano non molla la presa sulla Puglia. Come riporta il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara – fino a venerdì renderà le giornate soleggiate e decisamente calde con punte di oltre 35-37°C fino a sfiorare i 39°C sul Foggiano e in generale sul Tavoliere nel corso di venerdì.

Canicola smorzata dalle brezze marine, invece, lungo le coste. Sabato tuttavia si cambia registro con arrivo di correnti più fresche di Maestrale che favoriranno uno smorzamento del caldo, ma al prezzo di qualche rovescio o temporale sparso, localmente anche intenso. Domenica sole prevalente e caldo più accettabile.

Nel dettaglio, la città di Foggia sarà interessata da caldo intenso fino a venerdì quando sono previsti picchi anche di 38-39°C. Sabato maggiore variabilità con brevi temporali o rovesci non esclusi ma anche ampi momenti assolati.

Si smorza la canicola con massime in genere entro i 30-32°C. Domenica sole prevalente e caldo in accentuazione, ma senza particolari eccessi.