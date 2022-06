Caldo bollente nel Foggiano: attesi picchi oltre i 41°

Un campo di alta pressione d’origine sub-tropicale, durante i prossimi giorni, guadagnerà terreno sul bacino del Mediterraneo, favorendo un nuovo aumento delle temperature su tutta la regione. In particolare, già durante la giornata di martedì, le temperature massime saranno ovunque superiori ai 30°C, con picchi fino a 38°C nel Foggiano. Ma sarà solo l’inizio: tra mercoledì ed il fine settimana infatti, la colonnina di mercurio, continuerà a salire fino a portarsi su valori diffusamente oltre i 35°C nei valori massimi, con picchi anche oltre i 40°C sul Foggiano, sulle Murge ed il Tarantino. Temperature elevate anche durante la notte, quando i termometri non scenderanno al di sotto dei 23°-24°C. Stando alle odierne emissioni modellistiche, tale situazione è destinata a durare almeno fino agli inizi di luglio con temperature di diversi gradi superiori alle medie tipiche per il periodo.

Meteo Foggia - Cielo sereno e caldo intenso su Foggia. Nei prossimi giorni, complice l’arrivo di masse d’aria molto calda dai quadranti meridionali, la colonnina di mercurio potrà sfiorare i 41°C. Nello specifico, agli inizi della prossima settimana, sono attese condizioni di cielo sereno o poco nuvoloso, fatta eccezione per il passaggio di sterili nubi alte durante le ore diurne. Caldo anche di notte, quando le temperature non scenderanno al di sotto dei 25°C-26°C.

Meteo Bari - Condizioni meteorologiche tipicamente estive sulla città di Bari: nei prossimi giorni infatti, il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso e le temperature subiranno un aumento, sia nei valori minimi sia nei valori massimi. Nello specifico, tra mercoledì e giovedì, non sono esclusi picchi fino a 35°-37°C durante le ore centrali della giornata. Temperature minime comprese tra 25°C e 28°C. Nel fine settimana si potrebbe assistere ad una lieve diminuzione, con temperature comunque elevate per il periodo..

Meteo Brindisi - Cielo sereno e temperature in aumento, caratterizzano il tempo sulla città di Brindisi fino agli inizi della prossima settimana. Temperature massime in graduale aumento con valori fino a 35°-37°C, tra mercoledì e venerdì, minime anch’esse in aumento con valori compresi tra 24°C e 27°C. Nel fine settimana è atteso un lieve calo delle temperature che resteranno comunque superiori alle medie tipiche per il periodo.

Meteo Lecce - Nel capoluogo salentino sono attese condizioni di stabilità atmosferica fino agli inizi di luglio con temperature in graduale aumento. In particolare, tra mercoledì e venerdì si assisterà ad un corposo aumento delle temperature con valori massimi prossimi ai 35°-37°C. Minime comprese tra 23°C e 25°C. Nel fine settimana è atteso un lieve calo delle temperature con valori comunque elevati e superiori alle medie tipiche per il periodo.