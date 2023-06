Arriva l'estate in Capitanata: via le piogge e temperature oltre i 30 grandi già nel weekend

L’estate è (finalmente!) alle porte. Tempo una manciata di ore e il brutto tempo dell’ultimo mese e mezzo sarà solo un ricordo. Parola di meteorologo. Edoardo Ferrara di 3bmeteo, infatti, conferma che a partire da questo weekend il tempo sarà più stabile e soleggiato, da Nord a Sud “con al più qualche sporadico temporale su Alpi e Appennini ma ben poca cosa rispetto a quanto abbiamo assistito a questi giorni”.

Merito dell’anticiclone africano che spazzerà via le piogge torrenziali, ma porterà con sé anche la prima ondata di caldo dell’estate 2023. Entro domenica, infatti, sono previsti oltre 30 gradi con punte di 24-36 gradi al Centro-sud e nelle zone interne. “Un balzo verso l'alto – spiega il meteorologo – che avvertiremo in modo deciso considerando che dopo settimane di clima a tratti fresco non siamo ancora abituati a temperature elevate”.

Andrà meglio lungo le coste dove – complici le brezze marine – le massime non supereranno i 26-29 gradi. Qualche forte temporale potrebbe verificarsi su Alpi e Piemonte che si troveranno sul bordo della cupola anticiclonica africana, mentre dopo il 22 giugno i temporali potrebbero ritornare al Nord e marginalmente al Centro-sud.