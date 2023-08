Estate a pieno regime anche in Capitanata: tanto sole e temperature in graduale aumento

Prosegue la fase stabile e ben soleggiata nei prossimi giorni sulla Puglia, salvo qualche annuvolamento in sviluppo nel corso del pomeriggio lungo l'Appennino ma senza fenomeni.

Temperature in graduale aumento con massime fino a 34-36°C in pianura e fino a 30-33°C lungo i litorali mitigati dai venti di Grecale. Come spiega la meteorologa di 3bmeteo.com Emi Dinopoulou, l ’alta pressione sul Mediterraneo tenderà a rafforzarsi da lunedì, accompagnata dal l'afflusso di correnti più calde di matrice subtropicale: in questa fase il tempo tenderà ulteriormente a stabilizzarsi anche in montagna e le temperature subiranno un moderato aumento, portandosi fin verso i 36-38°C o localmente oltre in pianura e nelle valli; clima a tratti afoso lungo i settori costieri e nei grandi centri urbani. Venti da deboli a moderati di Grecale.

A Foggia si prevede tempo ancora stabile e ampiamente soleggiato, salvo qualche annuvolamento di passaggio tra pomeriggio e sera. Temperature in lieve aumento con massime fino a 34-36°C, mentre nella nuova settimana caldo in graduale intensificazione con massime fino a 36-38°C o localmente oltre. Venti da deboli a moderati di Grecale.